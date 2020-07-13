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Сафронову предъявили обвинение в госизмене

15:50
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Он отказался признавать свою вину

Следственные органы в понедельник предъявили обвинение в госизмене советнику генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Ивану Сафронову, который сейчас находится под арестом. Об этом рассказал защитник Сафронова Иван Павлов.
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По его словам, Сафронов не признает вину. "Предъявленное обвинение Ивану непонятно", - приводит РИА Новости слова Павлова.

Советника главы "Роскосмоса" задержали на прошлой неделе. Его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца.

Ранее Иван Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".

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