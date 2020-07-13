Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Он отказался признавать свою вину

Следственные органы в понедельник предъявили обвинение в госизмене советнику генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Ивану Сафронову, который сейчас находится под арестом. Об этом рассказал защитник Сафронова Иван Павлов.

По его словам, Сафронов не признает вину. "Предъявленное обвинение Ивану непонятно", - приводит РИА Новости слова Павлова.

Советника главы "Роскосмоса" задержали на прошлой неделе. Его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца.

Ранее Иван Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".

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