"Я тут хозяйка": стало известно о переезде Карпович в особняк Прилучного

Она взяла хозяйство в свои руки

Если верить СМИ, актриса Мирослава Карпович переехала в особняк актера Павла Прилучного, который недавно развелся с телеведущей Агатой Муцениеце.

После развода Муцениеце живет в московской квартире, а Прилучный за городом. По данным 7days.ru, звезда сериала "Папины дочки" перевезла свои вещи к новому возлюбленному, который не так давно признавался, что не может жить один.

Поговаривают, будто Карпович взяла хозяйство в свои руки. Один из соседей якобы слышал, как актриса крикнула домохозяйке: "Я тут хозяйка!"

"Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", - говорит источник портала.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Прилучный и Карпович проводят время у бассейна в Крыму.

Театральный работник, который наблюдал за отношениями актеров за кулисами спектакля "Косметика врага", утверждает, что сын и дочь Прилучного не в восторге от новой "мамы".

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. В июне их брак расторгли.

Карпович и Прилучный отказываются комментировать слухи о своем романе. По словам актера, в его жизни действительно начался новый этап, но раскрывать подробности личной жизни он не собирается.

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