ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об аномальных осадках

16:25
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Месячная норма будет выполнена за два дня

Очередной погодный сюрприз ожидает жителей Центрального федерального округа. Синоптики предупредили: всего за два дня выпадет месячная норма осадков. В регионе прогнозируются обильные дожди, грозы и сильный ветер.
Ураганный ветер и ливни обрушились на регионы России

"С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50–70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60–100% июльской нормы осадков", - говорится в сообщении Росгидромета.

Синоптики пояснили, что сильные дожди связаны с перемещением с юга европейской территории России активного циклона. Прогнозируются грозы порывистый ветер скоростью 15–22 м/с. МЧС выпустило для Центрального федерального округа предупреждение об опасных погодных явлениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.