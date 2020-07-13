Россиян предупредили об аномальных осадках

Месячная норма будет выполнена за два дня

Очередной погодный сюрприз ожидает жителей Центрального федерального округа. Синоптики предупредили: всего за два дня выпадет месячная норма осадков. В регионе прогнозируются обильные дожди, грозы и сильный ветер.

"С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50–70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60–100% июльской нормы осадков", - говорится в сообщении Росгидромета.

Синоптики пояснили, что сильные дожди связаны с перемещением с юга европейской территории России активного циклона. Прогнозируются грозы порывистый ветер скоростью 15–22 м/с. МЧС выпустило для Центрального федерального округа предупреждение об опасных погодных явлениях.

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