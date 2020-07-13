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В Могордуме обсудили поправки "Единой России" в Трудовой кодекс

18:11
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Права работников на "удаленке" должны быть защищены

Пандемия коронавируса ускорила переход на дистанционную занятость, число удаленных работников в России со временем будет только расти. И их права должны быть надежно защищены.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс, предложенные "Единой Россией", сегодня обсуждались на круглом столе в Мосгордуме. Выяснилось, что пандемия и карантин выявили многочисленные плюсы удаленной работы. Для мегаполиса это снижение трафика и так называемой маятниковой миграции, уменьшение аварийности на дорогах, улучшение экологической обстановки. Предприятия могут экономить на аренде площадей, обслуживании зданий, транспортных расходах.

Для сотрудников очевидным плюсом является гибкий график работы, увеличение количества свободного времени. Остается устранить лишь некоторые шероховатости в законодательстве, которые пока осложняют трудовые отношения в режиме "удаленки", передает "ТВ Центр".

"В наших предложениях закреплено право дистанционного работника не быть на связи круглосуточно, то есть его право на полноценный отдых. Защищены права в части увольнения, теперь сотрудника на удаленке можно уволить только по общим основаниям, без прежнего волюнтаризма работодателей. Упрощены оформление дистанционной работы, электронного документооборота. При подготовке законопроекта мы стремились привести законодательство в соответствие с современными реалиями, сделать регулирование дистанционной занятости прозрачным, понятным и удобным для всех сторон, соблюсти баланс интересов работодателя и сотрудников", - отметил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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