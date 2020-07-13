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В Совфеде назвали провокацией сообщения о девальвации рубля

16:46
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Сенаторы напомнили об ответственности за ложную информацию

Абсолютной провокацией назвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщения о возможной девальвации рубля. Спикер подчеркнула, что такими вещами не шутят – это беспокоит людей и тревожит бизнес. Матвименко напомнила, что за распространение ложной информации по закону полагается жесткое наказание.
Матвиенко обрушилась с критикой на руководство Минпромторга

"Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес", - сказала Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка.

Спикер обратилась к заместителю председателя  Совфеда Николаю Журавлеву с просьбой уточнить, откуда пошли эти слухи – и потребовала привлечь виновных к ответственности.

Ранее глава Центробанка также прокомментировала появившиеся в соцсетях сообщения. Эльвира Набиуллина опровергла возможность деноминации и подчеркнула, что Банк России даже не рассматривал такой вариант, передает ТАСС.

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