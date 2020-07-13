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Уровень воды в реках Подмосковья поднимется на 2 метра

17:19
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Росгидромет предупредил об опасном погодном явлении

Уровень воды в подмосковных реках на этой неделе поднимется на1-2 метра. Сильнее всего это проявится на западе региона, где ситуация приблизится к высокому паводку, предупредили в Росгидромете.
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"С 14 по 17 июля на реках Москвы и Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1–2 метров. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной части Московской области, с приближением к уровню высокого паводка, что считается опасным погодным явлением", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты подчеркивают, что ожидается затопление пойм и пониженных участков территории, расположенных в них построек. В Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск площадь подтоплений возрастет.

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