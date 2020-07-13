ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кот Мостик меняет профессию: рыжий блогер покидает Крымский мост

17:44
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Новый адрес кот не раскрывает

Рыже-белый кот Мостик -  талисман Крымского моста – неожиданно объявил о смене профессии и  места жительства. Известный блогер, о котором неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post, не признается, куда намерен переехать.
Путин: Крымский мост - это на века!

"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю #ЧайкаВалера за главного, а сам меняю профессию. Угадаете, куда собрался?", - написал Мостик в Instagram.

Котенка подбросили строителям самого длинного в Европе моста в 2015 году, когда только шла подготовка к работам. Мостика поселили в бытовке и поставили на довольствие. Кот – ровесник стройки, его изображение есть на опоре Крымского моста, от имени животного ведутся аккаунты в соцсетях. Почему теперь талисман решил покинуть мост – не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кот Мостик
Кот Мостик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.