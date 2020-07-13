Кот Мостик меняет профессию: рыжий блогер покидает Крымский мост

Новый адрес кот не раскрывает

Рыже-белый кот Мостик - талисман Крымского моста – неожиданно объявил о смене профессии и места жительства. Известный блогер, о котором неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post, не признается, куда намерен переехать.

"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю #ЧайкаВалера за главного, а сам меняю профессию. Угадаете, куда собрался?", - написал Мостик в Instagram.

Котенка подбросили строителям самого длинного в Европе моста в 2015 году, когда только шла подготовка к работам. Мостика поселили в бытовке и поставили на довольствие. Кот – ровесник стройки, его изображение есть на опоре Крымского моста, от имени животного ведутся аккаунты в соцсетях. Почему теперь талисман решил покинуть мост – не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"