Прокуратура выясняет причины крупного пожара в Самаре

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано

Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов и прокурор Самары Никита Зубко выехали на место пожара на складе лакокрасочных материалов. Прокуратора выясняет причины возгорания, пожарные рассчитывают в скором времени его локализовать.

"Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с пожаром на территории складских помещений в Самаре", - говорится в сообщении надзорного ведомства..

Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась на площади 800 квадратных метров. Позже сообщалось, что огнем охвачено уже 10 тысяч квадратных метров склада, на котором находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.

Столб черного дыма от горящего здания поднимался на высоту до 100 метров. Пожар может быть локализован в течение получаса, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Бойко добавил, что степень загрязнения воздуха в районе пожара проверяли две лаборатории. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, передает ТАСС.

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