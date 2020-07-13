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Миллионеры попросили правительства обложить их высокими налогами

18:37
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Богачи хотят помочь справиться с последствиями пандемии

Правительствам ведущих государств надо повысить налоги на богатство. С таким призывом обратились к властям более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов.  Богатейшие люди мира считают, что таким образом помогут преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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"У нас действительно есть деньги. Много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас и которые будут необходимы в течение нескольких лет, пока наш мир оправляется от этого кризиса. Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги для таких людей, как мы. Немедленно. Существенно. Надолго", - говорится в письме, опубликованном на сайте группы миллионеров Millionaires for Humanity.

Подписали обращение, в частности, наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд – всего 83 миллионера.

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