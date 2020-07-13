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Депутат Мосгордумы: Москва успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов

18:38
  • понедельник
  • 13 июля 2020

В столице уделяется большое внимание созданию доступной городской среды

Столица успешно расширяет возможности для трудоустройства инвалидов, рассказала депутат Мосгордумы от партии "Единая Росссия" Ольга Мельникова. Об этом, в частности, свидетельствует, оборудование ЦОДД двух автомобилей для работы маломобильных категорий граждан.

По словам депутата, правильно, то что перемены начинаются именно с транспортной отрасли. "Важно, как показать людям с ограниченными возможностями, что город открыт для них, так и продемонстрировать работодателям, что москвичи с ограничениями по здоровью могут работать на равных с другими сотрудниками. Это - стратегически важная задача. Таким образом в Москве не просто решается проблема безработицы для отдельных категорий жителей, но создается задел для всех тех, кто нуждается в особом подходе", - заявила Мельникова.

По ее словам, в этом году в России стартует эксперимент по квотированию рабочих мест для инвалидов. Любое предприятие численностью от 100 человек обязано предоставить от 2 до 4% рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Цель этих мер: дать людям с проблемами со здоровьем возможность зарабатывать самостоятельно, быть полноценными членами общества, встроенными в социальную жизнь и трудовую деятельность.

"Люди с ограниченными возможностями придут в коллективы, и руководители, кадровые работники, коллеги увидят новые перспективы для поиска работников там, где они их не замечали, - пояснила парламентарий.

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