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"Неверной дорогой идете": ВОЗ указала на ошибки в борьбе с коронавирусом

19:25
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Ситуация будет только ухудшаться, если не соблюдать правила

Многие страны в борьбе с распространением коронавируса выбрали неверное направление. Конкретные государства глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не назвал – однако подчеркнул: если не придерживаться базовых правил, ситуация будет только ухудшаться.
В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса

"Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого. А неоднозначные сигналы со стороны лидеров подрывают самый важный элемент любого ответа - доверие", - заявил глава ВОЗ.

Есть только один вариант развития пандемии, если общество не будет придерживаться базовых принципов - ситуация будет только ухудшаться, подчеркнул Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал власти напоминать гражданам о необходимости соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски и оставаться дома в случае заболевания, передает ТАСС.

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