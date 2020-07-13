"Неверной дорогой идете": ВОЗ указала на ошибки в борьбе с коронавирусом

Ситуация будет только ухудшаться, если не соблюдать правила

Многие страны в борьбе с распространением коронавируса выбрали неверное направление. Конкретные государства глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не назвал – однако подчеркнул: если не придерживаться базовых правил, ситуация будет только ухудшаться.

"Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого. А неоднозначные сигналы со стороны лидеров подрывают самый важный элемент любого ответа - доверие", - заявил глава ВОЗ.

Есть только один вариант развития пандемии, если общество не будет придерживаться базовых принципов - ситуация будет только ухудшаться, подчеркнул Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал власти напоминать гражданам о необходимости соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски и оставаться дома в случае заболевания, передает ТАСС.

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