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Спецотделение больницы Виноградова в Москве готовится к приему пациентов

19:50
  • понедельник
  • 13 июля 2020

В ближайшее время возобновит работу неврологическое отделение больницы Виноградова

Городская клиническая больница имени Виноградова в Москве готовится к возобновлению приема пациентов с неврологическими патологиями. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

Напомним, одно из отделений медучреждения было перепрофилировано для лечения пациентов, заболевших коронавирусом.

Шарапова отметила, что на протяжении трех месяцев порядка 180 работников больницы оказывали помощь москвичам с COVID-19. Отмечается, что за все время была оказана помощь более чем двум тысячам жителям столицы с тяжелой формой заболевания, из них около 500 прошли через реанимацию.

Помимо этого, специалисты московской больницы разработали и внедрили специальную реабилитационно-диагностическую программу "Перезагрузка", предназначенную для больных, которые перенесли коронавирус, пневмонию и иные легочные заболевания, а также для ослабленных в результате дефицита движения в ходе самоизоляции горожан с хроническими заболеваниями.

На данный момент завершается тщательная дезинфекционная обработка помещений и оборудования, возвращаются к привычному виду палаты неврологического отделения. Врачи ждут плановых пациентов.

Депутат подчеркнула, что борьба с вирусом по-прежнему продолжается, в связи с этим она призвала москвичей не забывать соблюдать санитарно-гигиенические требования.

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