Горящий склад в Самаре тушат пожарный поезд и вертолеты

С воздуха сброшено 27 тонн воды

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализован. На место происшествия прибыли пожарный поезд, катер и вертолет. Кроме красок, на складе хранились пластиковые изделия и оборудование, более 100 тонн продукции ПВХ.

"В 18:39 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров. Вертолетом было произведено 9 сливов, сброшено 27 тонн воды", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Склад продукции из ПВХ на улице Структурной в Самаре загорелся днем 13 июля. Локализовать возгорание удалось к 17.00 по московскому времени. Для ликвидации пожара решено направить еще один поезд, передает "Интерфакс".

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