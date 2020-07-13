ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти датского города приспособили Facebook для отопления домов

20:36
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Соцсеть вырабатывает лишнее тепло

Семь тысяч  домов можно отопить теплом, которое вырабатывает центр серверов Facebook, выяснили власти датского города Оденсе. Они решили использовать эту энергию для нагрева воды.
Боты Порошенко выжили Зеленского из соцсети Facebook

Всю необходимую энергию центр обработки данных получал из ветрогенераторов. Однако сотни серверов нуждаются в постоянном охлаждении. Власти города построили по соседству установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды и отопления. Это позволит сократить на 25% использование угля – а к 2023 году и вовсе отказаться от этого вида топлива.

Эксперты подсчитали, что вырабатываемого тепла хватит, чтобы отопить семь тысяч домов. Городские власти надеются, что их проект станет примером для других центров обработки информации в мире, передает Euronews.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Печная труба
Печная труба
Серверная
Серверная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.