Власти датского города приспособили Facebook для отопления домов

Соцсеть вырабатывает лишнее тепло

Семь тысяч домов можно отопить теплом, которое вырабатывает центр серверов Facebook, выяснили власти датского города Оденсе. Они решили использовать эту энергию для нагрева воды.

Всю необходимую энергию центр обработки данных получал из ветрогенераторов. Однако сотни серверов нуждаются в постоянном охлаждении. Власти города построили по соседству установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды и отопления. Это позволит сократить на 25% использование угля – а к 2023 году и вовсе отказаться от этого вида топлива.

Эксперты подсчитали, что вырабатываемого тепла хватит, чтобы отопить семь тысяч домов. Городские власти надеются, что их проект станет примером для других центров обработки информации в мире, передает Euronews.

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