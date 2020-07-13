Когда можно будет использовать вакцину от коронавируса

Лекарство может поступить в гражданский оборот уже совсем скоро

13 июля в России начался новый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Их проводят специалисты Центра имени Гамалеи. В Главном военном госпитале имени Бурденко добровольцам ввели второй компонент препарата. После применения первого прошло ровно 3 недели. Такая "бустерная" схема вакцинации закрепляет и усиливает иммунитет к болезни, а также увеличивает продолжительность его действия. Подведение итогов испытаний ожидается к началу августа.

Медицинская маска, конечно, скрывает большую часть лица, но по глазам Натальи видно - она совсем не переживает. Позади уже 21 день эксперимента, который важен для всего человечества. Сегодня врачи стали еще на шаг ближе к победе над опасным вирусом, передает "ТВ Центр".

"Как в прошлый раз не боялись, так и сейчас. Еще больше уверенности, что все нормально будет и ждем, когда уже поедем учиться дальше", - рассказала Наталья.

Три недели назад добровольцам ввели первый компонент вакцины. Все это время в Главном военном госпитале имени Бурденко за ними практически в круглосуточном режиме наблюдали медики. Проверяли два ключевых свойства препарата, разработанного специалистами центра имени Гамалеи: безопасность и переносимость. Оба подтвердились. На выходе из процедурных добровольцев встречают как героев. Те скромничают, мол, ничего сверхъестественного

Так называемая "бустерная" или двойная схема вакцинации позволяет выработать продолжительный иммунитет. В доказательство специалисты приводят вакцину от лихорадки Эбола. Отечественный препарат считается лучшим в мире. При однократном его введении сопротивляемость организма вирусу составляет всего 5-6 месяцев. При двукратной вакцинации иммунитет вырабатывается на срок до двух лет.

"На данный момент добровольцы чувствуют себя хорошо, врачи их осматривают. В перспективе через неделю у нас выписка", - говорит врач Светлана Волчихина.

В стационар все же придется вернуться. На один день, для дополнительного обследования. Всего добровольцев, на которых испытывают вакцину, 28. Их разделили на две группы.

"Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает свое участие в клинических исследованиях через 2 дня. На данный момент состояние их здоровье хорошее. Полученные данные лабораторных-инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - сообщил начальник ГВКГ им. Бурденко Евгений Крюков.

Помимо госпиталя Бурденко, исследования вакцины проводил Сеченовский университет. Испытания там успешно завершены, а добровольцев должны выписать через неделю. Разработчики планируют подать документы для регистрации препарата в начале августа, а уже в середине будущего месяца вакцину от коронавируса, как выразились в центре имени Гамалеи, могут начать использовать. Так что российская вакцина от опасного вируса имеет все шансы стать первой в мире.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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