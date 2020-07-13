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Смертность от COVID-19 в Москве за июнь на 35% ниже мая

20:58
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Летальных случаев в июле меньше, чем месяцем ранее

В июне 2020 года в Москве зарегистрировано 13 128 смертей от коронавируса. Число летальных случаев за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
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"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания",- говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве. Прогнозируется более чем двукратное снижение смертности за июль по сравнению с июнем.

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