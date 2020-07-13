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Россия отменяет двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за границы

21:31
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Однако требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19

Роспотребнадзор отменяет обязательную 14-дневную изоляцию для прибывающих в Россию из-за рубежа. Однако теперь приезжающим необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус. Норма вступит в силу с 15 июля.
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"При пересечении государственной границы Российской Федерации информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии заболевания СОVID-19 с представлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19", - говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

Не имеющим такой справки приезжим дается три дня, чтобы сдать необходимые анализы, отмечается в постановлении, опубликованном на официальном портале нормативных актов.

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