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Британских спортсменов заподозрили в употреблении "военного" допинга

22:20
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Об этом узнали журналисты

Британский спорт может оказаться в центре громкого допингового скандала. Оказалось, что перед Олимпиадой-2012 в Лондоне атлетам давали препарат, который, весьма вероятно, является запрещенным.

Журналистское расследование издания Mail on Sunday, показало, что более 90 английских спортсменов в восьми видах спорта пили некий энергетический напиток Delta G. Он был разработан в США для повышения выносливости военных. О том, что этот коктейль дает сильнейшие побочные эффекты, никто не думал, и принимать его подопытные должны были на свой страх и риск.

Никакое ВАДА тогда не заинтересовалось волшебным напитком. Настоящую принципиальность чиновники от спорта проявили только два года спустя, после триумфальной для России сочинской Олимпиады, когда получили заказ на уничтожение нашего спорта. Тут англичане были в первых рядах. Интересно, как они оправдаются теперь, столкнувшись не с бездоказательными докладами Родченкова-Макларена, а с прямыми уликами, которые журналисты получили в самом спортивном ведомстве Британии?

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