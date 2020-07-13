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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 12,7 миллиона

21:59
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Скончались более 566 тысяч пациентов

Более 215 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в мире. Всего за время пандемии заболели 12,7 миллиона человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса

По данным ВОЗ, за последние сутки зарегистрировано 215 539 случаев заражения коронавирусом.  Общее число выявленных случаев заболевания в мире составило 12 768 307. Скончались 5037 пациентов с COVID-19, а всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 566 654 человека.

Как сообщили в ВОЗ, больше всего выявленных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879. В Европе зараженных COVID-19 меньше - 2 925 686.

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