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Собчак пожаловалась в СК на женский монастырь

22:29
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Телеведущая требует возбудить уголовное дело

Уголовное дело требует возбудить телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Обращение направлено в Следственный комитет России.
На Ксению Собчак напали во время съёмок в монастыре

"Сегодня я - Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом", - сообщила телеведущая в своем телеграм-канале.

О нападении на съемочную группу Собчак сообщила 27 июня. По ее словам,  в результате примененного насилия Ерженков получил серьезную травму руки, а сама телеведущая отделалась синяками.

Среднеуральский женский монастырь захватил его бывший духовник схиигумен Сергий (Романов). Он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Сергия лишили сана, оштрафовали на 90 тысяч рублей, а 20 июля он предстанет перед судом в Верхней Пышме по обвинению в возбуждении вражды, передает "Интерфакс".

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