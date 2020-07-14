Высокую явку на выборах в Польше объяснили диктатурой власти

Народ также возмущен проамериканским вектором

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги президентских выборов в Польше. Помогла ли Анджею Дуде поддержка со стороны США? И почему Варшава не стремится к улучшению отношений с государствами-соседями? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Мы видим, что это не раскол в польском обществе. На выборы пришли те, кто к политике был равнодушен. Польское общество вообще не политикой интересуется, а футболом и состоянием бизнеса. Диктатура правящей власти надоела народу Польши… Проамериканский вектор – это тот вектор, который возмущает польское общество. Люди понимают, что они часть экономики Евросоюза, часть политики ЕС. И совершенно не понимают, почему политические элиты раскачивают тему выхода Польши из ЕС. Именно эти вопросы привели народ на выборы", - сказал эксперт. Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

Ранее стало известно, что Анджей Дуда сохранил пост президента Польши ещё на 5 лет. Во втором туре голосования он одержал победу над оппозиционером, мэром Варшавы - Рафалом Тшасковским. Борьба на этих выборах была довольно напряжённой. Явка избирателей стала рекордной за последние 25 лет, а отрыв между соперниками составил немногим более процента.

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