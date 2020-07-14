ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Высокую явку на выборах в Польше объяснили диктатурой власти

09:24
  • вторник
  • 14 июля 2020

Народ также возмущен проамериканским вектором

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги президентских выборов в Польше. Помогла ли Анджею Дуде поддержка со стороны США? И почему Варшава не стремится к улучшению отношений с государствами-соседями? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Мы видим, что это не раскол в польском обществе. На выборы пришли те, кто к политике был равнодушен. Польское общество вообще не политикой интересуется, а футболом и состоянием бизнеса. Диктатура правящей власти надоела народу Польши… Проамериканский вектор – это тот вектор, который возмущает польское общество. Люди понимают, что они часть экономики Евросоюза, часть политики ЕС. И совершенно не понимают, почему политические элиты раскачивают тему выхода Польши из ЕС. Именно эти вопросы привели народ на выборы", - сказал эксперт. Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

Ранее стало известно, что Анджей Дуда сохранил пост президента Польши ещё на 5 лет. Во втором туре голосования он одержал победу над оппозиционером, мэром Варшавы - Рафалом Тшасковским. Борьба на этих выборах была довольно напряжённой. Явка избирателей стала рекордной за последние 25 лет, а отрыв между соперниками составил немногим более процента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.