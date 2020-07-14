Сирийцы задержали шпионов, собиравших информацию о военных объектах России

Один из боевиков проходил подготовку у инструкторов из США

Военные Сирии в ходе спецоперации задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура" (запрещена в России).

Экстремисты признались, что собирали данные о российских военных объектах, пишет ТАСС. На выполнение задания они получили от кураторов несколько тысяч долларов. Один из боевиков заявил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

"Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле <...> Задачей был сбор информации. <...> Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", - рассказал один из задержанных, добавив, что несколько бойцов погибли.

В настоящее время задержанные находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. Спецслужбы САР проверяют показания и устанавливают их причастность к другим незаконным операциям.

У пленных изъяли несколько автоматов Калашникова, гранаты, боеприпасы, деньги и наркотики, уточнило РИА Новости.

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