Появилось видео репетиции военно-морского парада в Калининграде

Торжества пройдут 26 июля

В акватории Калининградского морского канала возле Балтийска состоялась репетиция военно-морского парада, который пройдёт 26 июля, в День ВМФ.

В тренировке принял участие самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Также были задействованы десятки кораблей Балтийского флота.

В сложных погодных условиях репетицию провели у берегов Каспийска. Парад в День ВМФ там пройдёт впервые. В праздновании примут участие ракетные, артиллерийские, десантные корабли и катера. Кроме торжественной части 26 июля, жителей Дагестана ждёт и военно-спортивное представление.

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