Задержанных в Сирии боевиков готовили американские инструкторы

Сирийцы собирали информацию о российских военных объектах

В Сирии недалеко от Пальмиры задержана группа профессиональных диверсантов. В прошлом - это беженцы печально известного лагеря Эр-Рукбан. Они рассказали, как их тренировали американские военные в лагере, расположенном в подконтрольной США зоне "Эт-Танф". По заданию боевиков они собирали сведения о российских, сирийских и иранских объектах.

Пленных на встречу со съёмочной группой "ТВ Центра" ведут под конвоем. Просят не приближаться к ним и провести интервью как можно быстрее.

"Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка. Мы должны были собрать информацию о российских, иранских и сирийских объектах. Обещали заплатить тысячу долларов", - рассказывает один из них.

Группа из восьми человек близ Тадмора сбилась с пути и заехала на минные поля. Выжили только трое. С собой минимум вещей и оружия. В арсенале: три автомата Калашникова, граната. Патроны в рожках во время взрыва сдетонировали. В банках, как говорят сирийские специалисты, вещества, повышающие работоспособность. Также удостоверения личности, паспорта и валюта.

Вся группа прошла подготовку в тренировочном лагере, который расположен в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф.

"Подготовку с нами проводили американские инструкторы: учили обращаться со всеми видами оружия. Выдавали автоматы М-16. Тренировки были сложные, по два-три часа в день. Но на выполнение задания отправляли с российскими АК-47", - говорит пленный Абдулла Хусамеддин аль-Мишуат.

Группировка, к которой принадлежали боевики, ведёт фото и видеодневник. Слова пленного подтверждают кадры, на которых видно, как лагерь посещает делегация в американской военной форме. Во главе с бригадным генералом Уиллом Беаурпере, такова подпись под фотографией.

Все подписи - на арабском и английском. Вряд ли малограмотные боевики владеют иностранным языком и уверенно ориентируются в интернет-пространстве. Без помощников не обошлось. Трое пленённых сирийцев говорят, что не хотели идти против своего народа. Последние несколько лет они жили в подконтрольном американцам лагере Эр-Рукбан. Пытались вернуться домой, к мирной жизни. Тщетно.

"Я много раз пытался выйти из лагеря. Но каждый раз охранники угрожали расправой. Кроме того, они говорили, что всех, кто выйдет из лагеря, на сирийской территории ждёт тюрьма или смерть", - говорит пленный Мухаммед Таешмеллан.

Это излюбленный диверсионный метод боевиков и тех, кто над ними. Завербованные должны работать на земле: искать информацию, контактировать с местным населением. Возможны и более сложные задания.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Тадмор. Сирия.

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