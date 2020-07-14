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Путин подписал ряд важных законов

08:20
  • вторник
  • 14 июля 2020

Один из них усилит защиту прав дольщиков

Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты прав дольщиков и упрощение завершения долгостроев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплаты из компенсационного фонда будут производиться  всем пострадавшим участникам долевого строительства в случае банкротства девелопера, а достраивать станут все дома вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.

Другой закон, который  одобрил президент, регулирует ликвидацию аварий компаниями, чья работа связана с нефтепродуктами. Документ обязывает их разработать план по устранению нештатной ситуации, а также информировать региональные власти и возмещать в полном объёме вред, причинённый окружающей среде.

Еще один закон касается получения российского гражданства в упрощённом порядке. Получить его могут иностранцы, у которых есть дети, являющиеся гражданами России и достигшие возраста 18 лет.

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