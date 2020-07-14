Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

Министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как сообщили в нашем МИД, главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН, которую предлагает провести Россия.

Речь также зашла об урегулировании конфликтов в Афганистане, Ливии и Сирии. Кроме того, стороны затронули и другие актуальные вопросы международной повестки и проблемы двусторонних отношений.

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