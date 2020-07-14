Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН

Разговор состоялся по инициативе американской стороны
Министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Как сообщили в нашем МИД, главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН, которую предлагает провести Россия.
Речь также зашла об урегулировании конфликтов в Афганистане, Ливии и Сирии. Кроме того, стороны затронули и другие актуальные вопросы международной повестки и проблемы двусторонних отношений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"