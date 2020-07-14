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Молодые россияне назвали свои главные жизненные ценности

08:44
  • вторник
  • 14 июля 2020

Деньги на первом месте

ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентов попросили назвать самые важные для них жизненные ценности. Участники опроса могли выбрать не более трех вариантов ответов.
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Как пишет RT, 60% опрошенных самым важным в жизни назвали материальный достаток.

В число наиболее популярных ответов также вошли хороший эмоциональный климат в семье (29%), забота о здоровье (23%), наличие свободного времени для увлечений (22%), хорошие жилищные условия (22%) и общение с друзьями (21%).

3% респондентов выбрали ответ "контроль над своим питанием и распорядком дня". Чуть более популярными оказались варианты "рождение и воспитание только одного ребенка", "наличие постоянного партнера" и "получение высшего образования". Так ответили по 5% граждан.

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