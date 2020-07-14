Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

Только 6% респондентов оказались довольны всем

Россияне рассказали о параметрах идеальной работы.

Всего участники опроса выделили три важных критерия. На первом месте оказалась высокая зарплата (67%), на втором – стабильность (58%), на третьем – хороший коллектив (48%).

Следом идут комфортные условия труда (38%) и близость работы к дому (30%), пишет РИА Новости со ссылкой исследование сервиса по подбору персонала "Работа.ру".

В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что труд должен приносить удовольствие, а также способствовать самореализации.

Большинство россиян хотели бы что-то изменить в своей работе, полностью всем довольны только 6%.

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