ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

09:00
  • вторник
  • 14 июля 2020

Только 6% респондентов оказались довольны всем

Россияне рассказали о параметрах идеальной работы.

Всего участники опроса выделили три важных критерия. На первом месте оказалась высокая зарплата (67%), на втором – стабильность (58%), на третьем – хороший коллектив (48%).

Следом идут комфортные условия труда (38%) и близость работы к дому (30%), пишет РИА Новости со ссылкой исследование сервиса по подбору персонала "Работа.ру".

В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что труд должен приносить удовольствие, а также способствовать самореализации.

Большинство россиян хотели бы что-то изменить в своей работе, полностью всем довольны только 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Офисные работники
Офисные работники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.