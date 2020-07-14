Ирена Понарошку разводится с мужем после 10 лет брака

Они воспитывают двух детей

Телеведущая, блогер Ирена Понарошку официально подала заявление на развод с Александром Листом, более известным как DJ List. Они прожили в браке 10 лет.

По данным starhit.ru, дело о разводе будет слушаться на мировом участке. Это значит, что супруги без адвокатов договорились о разделе имущества и алиментах на детей. Понарошку и Лист должны встретиться в суде 23 июля.

Прошлой осенью диджей писал в соцсети, что жена намерена от него уйти. "Ирена Понарошку закончила со мной отношения как муж и жена. Я думаю, из-за денег. И... положения в российском обществе. Ей стыдно за меня! Печалька!"

Несколько месяцев назад Лист сказал журналистам, что он так и не помирился с супругой.

Напомним, что Понарошку и Лист воспитывают сыновей - 9-летнего Серафима и 1,5-годовалого Теодора.

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