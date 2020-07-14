Артист театра оперы и балета погиб от удара молнии

У танцора осталась невеста
Артиста балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василия Кириллина убил разряд молнии.
Трагедия произошла в Чурапчинском районе республики 13 июля. Кириллину было 23 года, говорится в сообщении театра.
"Да, к сожалению, это правда. Мне сказала его невеста… До больницы его не успели довезти", - сообщила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.
Кириллин обладал хорошими природными данными и хореографией. Подавал надежды как будущий солист балета. Он с легкостью играл в массовых сценах и сольных эпизодах, в классических и современных балетах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"