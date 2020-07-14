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Артист театра оперы и балета погиб от удара молнии

09:33
  • вторник
  • 14 июля 2020

У танцора осталась невеста

Артиста балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василия Кириллина убил разряд молнии.

Трагедия произошла в Чурапчинском районе республики 13 июля. Кириллину было 23 года, говорится в сообщении театра.

"Да, к сожалению, это правда. Мне сказала его невеста… До больницы его не успели довезти", - сообщила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.

Кириллин обладал хорошими природными данными и хореографией. Подавал надежды как будущий солист балета. Он с легкостью играл в массовых сценах и сольных эпизодах, в классических и современных балетах.

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