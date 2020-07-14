Андрей Разин раскрыл секрет своего похудения: "Перешел на селедочку"

Продюсер скинул 46 кг

Андрей Разин радикально похудел. За полтора года продюсер "Ласкового мая" сбросил вес со 153 до 107 килограммов. По его словам, достичь таких успехов ему помогла диета, разработанная специалистами, которые работали с Аллой Пугачевой и другими "серьезными людьми".

Свое утро Разин начинает с бутерброда с печенью. В течение дня он ест все, за исключением сахара, и порционно – не более 200 г. еды за раз. Свою диету Разин назвал щадящей.

"Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик солёный, лучок, укроп. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать организм", - написал он в своем инстаграме.

В интервью kp.ru Андрей Разин признался, что для похудения у него была серьезная мотивация. По словам продюсера, он решил вернуться на сцену и выступать вместо Юры Шатунова.

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