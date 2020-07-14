Сестра Жанны Фриске донашивает ее вещи

Отец не видит в этом ничего страшного

Сестра Жанны Фриске не собирается делать карьеру в шоу-бизнесе, присвоив себе образ покойной певицы. Об этом заявил ее отец Владимир Фриске, который не видит ничего дурного в том, что младшая дочь увлекается музыкой.

Накануне в Сети опубликовали видео, на котором Наталья Фриске исполняет на свадьбе хит своей сестры "Где-то летом". Она надела платье безвременно угасшей звезды, отчего стала очень похожа на нее. Некоторые поклонники Фриске возмутились тем, что сестра копирует образ артистки, не обладая столь же выдающимися вокальными данными.

"Отцепитесь уже от меня! – сказала Наталья Фриске ridus.ru. - Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла".

Владимир Фриске сообщил, что Наталья не поет за деньги, ее пригласили на свадьбу в качестве гостя. Вместе с музыкантом Александром Поповым они исполнили три композиции собственного сочинения.

"Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру", - цитирует Фриске sobesednik.ru.

Мужчина подтвердил, что Наталья донашивает одежду за покойной звездой. "Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить?" - удивился он.

Наталья Фриске закончила музыкальную школу и пыталась сделать карьеру певицы, но без особого успеха. В 2007 году она ненадолго заняла место сестры в группе "Блестящие". Затем женщина сменила род деятельности и стала мастером по макияжу. В последнее время она снова вернулась к музыке. Вместе с Александром Поповым Фриске записала песню "Белая черемуха".

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