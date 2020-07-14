Почти 166 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

За сутки - 1012 человек

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Столичные врачи за сутки вылечили 1012 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165 тысяч 966, сообщила она.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее стало известно, что число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4168 до 4205, скончались еще 37 человек.

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