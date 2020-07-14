Горящий корабль ВМС США вторые сутки тушат с воды и воздуха (видео)

Количество пострадавших увеличилось до 59 человек

Пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) продолжается уже больше суток.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 59 человек. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США. Большая часть пострадавших получили тепловые удары и надышались дымом.

Возгорание тушат с вертолетов и катеров, огонь может полностью уничтожить корабль. Специалисты предполагают, что пожар может продлиться несколько дней, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии.

Пожар на универсальном десантном корабле в Сан-Диего произошел в воскресенье, 12 июля. Возгорание по неясным пока причинам началось в носовом десантном грузовом трюме. На судне была отключена система пожаротушения, передает ТАСС.

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