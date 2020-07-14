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"Он не соображал": адвокат объяснил попытку Ефремова "подкупить" полицию

10:58
  • вторник
  • 14 июля 2020

Новые детали злополучного ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает интересы Михаила Ефремова в суде, назвал "хайпом" обнародование видео, где актер предлагает автоинспектору деньги сразу после смертельного ДТП в Москве. 
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В программе "60 минут" показали видео, на котором Ефремов обещает полицейскому "потом заплатить все деньги", если его отпустят с места происшествия.

Пашаев отказался считать это попыткой подкупа сотрудника правоохранительных органов. "Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп", - сказал юрист РБК. По его словам, артист "абсолютно ничего не помнит".

Эльман Пашаев подчеркнул, что вопрос о виновности Ефремова должен решить суд.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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