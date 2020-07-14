В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом

Скончались 175 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 6248 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 739947.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 613. В Подмосковье заболели еще 188 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 175 пациентов с коронавирусом. Из них 37 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 11614 человек.

Вылечились от коронавируса 8804 человека, в том числе в Москве - 1012. Общее число выздоровевших достигло 512825.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"