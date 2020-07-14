Жителей Сочи предупредили об угрозе возникновения смерчей

Накануне на город обрушился сильнейший шторм

Последствия мощного ливня ликвидируют в Сочи. Накануне там из-за удара стихии подтопило улицы, повалило деревья. Сильный дождь, гроза и даже град ожидаются и сегодня. В городе объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы возникновения смерчей.

Сначала небо затянуло свинцовыми тучами, потом с моря подул отнюдь не мягкий бриз. После чего на город обрушился сильнейший шторм. Улицы затопило, по дорогам с трудом пробирались даже внедорожники и грузовики. Шквалистый ветер валил вековые деревья, перекрывая горные трассы. Реки вышли из берегов. В одном месте подмыло грунт. В образовавшуюся яму провалился автомобиль. Его пришлось доставать из кратера краном. Тем не менее, не для всех разгул стихии стал разочарованием (см. видео).

Разгул стихии наблюдали и севернее Краснодарского края. Накануне в Курске весь день шёл проливной дождь. Образовались автомобильные заторы, потому что дороги ушли под воду. Многие автовладельцы не рисковали преодолевать улицы вброд, боясь повредить двигатель.

Похожая картина и в Ярославской области. Город заливало всю ночь, а небо озарялось вспышками многочисленных молний. Утром местные жители поняли, что впору пересаживаться из машин в лодки.

Прогнозы неутешительные. На черноморском побережье России снова ливни, грозы, местами даже возможен град. На море велика вероятность образования смерчей, а в горах сход селей. Впрочем, не будет радовать погода и в столице.

Москвичи увидят солнце только ближе к выходным. Тогда же ожидается и потепление до 23 градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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