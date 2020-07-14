США запретили Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем

Вашингтон призывает Пекин отказаться от претензий на острова в море

Новые виток в "холодной войне" между Китаем и США. На этот раз внешнеполитический. Вашингтон призывает Пекин отказаться от претензий на острова в Южно-Китайском море. Территориальный спор с соседями Поднебесная ведёт давно.

Отношения США и Китая явно не дадут миру спать спокойно. Торговая война, обвинения в сокрытии правды о коронавирусе и вот новый виток напряженности и взаимных обвинений - теперь Вашингтон недоволен территориальными претензиями Пекина в море.

"Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона - Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путём угроз. Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ответ не заставил себя ждать. По мнению Пекина, Китай исторически осуществлял контроль над водами и ресурсами в этом регионе, в частности, считает своими эксклюзивными экономическими зонами акватории вокруг рифа Скарборо и островов Спратли. С конца 2013 года КНР проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий, которые чрезвычайно богаты запасами углеводородов. А значит все точки над "и" должны быть расставлены немедленно.

"13 июля 2020 года Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море, преднамеренно искажаются факты и международное право, в том числе Конвенция ООН по морскому праву. Эти обвинения совершенно неоправданны. Китайская сторона категорически против этого", - говорится в заявлении посольства КНР в США.

Спор за указанные территории с Китаем ведут Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины. Строго говоря, в некоторых из этих стран острова и архипелаги даже ближе, чем к Поднебесной. В 2016 году Международный трибунал вынес решение по территориям, право на которые оспаривали Филиппины и Китай в пользу Манилы. Но Пекин это не остановило - работы в море продолжились. Однако США решили активно вмешаться только сейчас. В заявлении посольства КНР подчеркивается: Соединенные Штаты не являются стороной, непосредственно вовлеченной в споры, и при этом вызывают напряжение и разжигают конфронтацию в регионе. Зачем? Эксперты не исключают, что причина - в предстоящих выборах президента.

"Команда Байдена говорит, что Трамп и его партия хвалят китайского лидера Китая Си Цзиньпина. Даже когда пандемия коронавируса, возникшая в Китае, распространилась по миру, президент не хотел критиковать Пекин, потому что он не хотел ставить под угрозу торговую сделку. Одновременно команда Трампа припомнила Байдену, который был вице-президентом у Обамы и курировал азиатское направление, что он был поклонником Азии и не проводил достаточно жесткую политику по отношению к ней", - прокомментировал журналист Associated Press Джонатан Лемир.

В то время как американские политики решают свои внутренние предвыборные задачи, свой голос подала и верная Вашингтону Япония. Токио также беспокоят территориальные претензии Китая.

"Мы очень обеспокоены настойчивыми действиями Китая в попытке изменить статус-кво вокруг островов Сенкаку, которые являются нашей территорией. Мы должны полностью осознать намерения Китая наряду с его возможностями", - сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. И одновременно сам направляет в Южно-Китайское море две авианосные ударные группы. И такое развитие события явно не будет способствовать стабильности в регионе.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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