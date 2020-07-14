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Мишустин потребовал от "Аэрофлота" разумных тарифов на внутренние перелеты

11:50
  • вторник
  • 14 июля 2020

Компании выделены госгарантии на кредиты на 70 миллиардов рублей

О ситуации на рынке авиаперевозок в условиях пандемии говорили премьер Михаил Мишустин и генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Как отметил глава Кабмина, из-за коронавируса количество рейсов сократилось и многие авиаперевозчики понесли убытки. В этой связи правительство приняло целый ряд мер для поддержки отрасли. В частности, её внесли в перечень пострадавших. Для предприятий воздушного транспорта предусмотрели систему отсрочек и льгот, а также выделили почти 23 с половиной миллиарда рублей на компенсацию расходов.

"Правительство также включило "Аэрофлот" в перечень системообразующих предприятий, которым оказываются дополнительные меры поддержки. Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 млрд рублей. Мы также продолжим предпринимать меры, которые позволят авиационной отрасли успешно развиваться и в будущем", - сообщи Мишустин.

Также глава кабмина призвал "Аэрофлот" устанавливать разумные тарифы при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри страны.
 

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