Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение 4-летнего Артема Габдрафикова

Мальчику диагностировали опухоль нервной системы

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехлетнего Артема Габдрафикова из Нижнего Тагила. Мальчику диагностировали опухоль нервной системы - нейробластому.

Он уже перенес семь курсов химиотерапии и две сложнейшие операции. Ему удалили пораженную опухолью нервную ткань. Сейчас малыш проходит лечение в Санкт-Петербурге. Прогноз врачей - благоприятный. Чтобы закрепить результат, Артему нужная интенсивная иммунотерапия. Курс стоит больше пяти миллионов рублей. Для семьи из Свердловской области эта сумма - неподъемная. Но все вместе мы можем помочь мальчику.

Чтобы собрать сумму на курс иммунотерапии, Артему нужна ваша помощь. Сделать это очень просто. Нужно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Инструкция и реквизиты есть на сайте.

Артем родился абсолютно здоровым ребенком. До двух лет почти не болел и ни на что не жаловался. Но однажды у него поднялась высокая температура, которая никак не сбивалась. Дальше: инфекционная больница, рентген, другая больница, озабоченное молчание врачей, компьютерная томограмма.

"Повторно КТ сделали. Диск записали. Бумажку дали. И там написано: нейробластома. Непонятное слово", - сказала мама Артема Анастасия Габдрафикова.

Нейробластома - это когда раковые клетки разрастаются в нервной системе. У четырехлетнего Артема Габдрафикова опасную опухоль обнаружили рядом с левым легким.

"Мы надеялись на ошибку… Постоянно", - говорит мама Артема.

Артема срочно прооперировали - все прошло почти успешно. Хуже стал закрываться левый глазик - последствия хирургического вмешательства в нервную ткань. Но главное - смертельная болезнь, кажется, отступила. Артема выписали домой выздоравливать. А через несколько месяцев на плановом обследовании - как гром среди ясного неба.

"Опухоль еще оказывается за эти пять месяцев выросла. Не как первая опухоль, а еще больше, и вросла в мягкие ткани. На обследовании в Москве подтвердили четвертую стадию с метастазами в бедре, в позвонке. Мы начали бороться. Сделали одну химию, обследование, и поняли, что она уменьшилась. Мы сделали вторую химию - она уменьшается", - рассказала мама ребенка.

7 блоков химиотерапии, повторная операция, десятки капельниц. И вот наконец протокол медицинского телеконсилиума: ответ на лечение хороший. Динамики роста образования нет. Чтобы закрепить этот результат, Артему прописали курс интенсивной иммунотерапии препаратом "Динатуксимаб бета". Это такая молекула белка, которую организм вырабатывает в ответ на инфекции.

"Она прикрепляется к клетке опухоли - по своей специфике именно к клетке нейробластомы и заставляет иммунную систему напасть на опухоль. И даже те клетки, которые научились выживать при химиотерапии, обходить другие наши агрессивные вещи - убиваются иммунной системой ребенка", - заявил Илья Казанцев, детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Пока идет лечение Артема, его родителям нужно срочно найти 5 миллионов 19 тысяч 868 рублей - такова стоимость первого курса.

"Я верю людям. Мы верим, что люди смогут нам помочь. У нашего сына будет надежда, что он будет жить", - сказала Анастасия Габдрафикова.

Они так твердо верят в свою победу над болезнью, что просто не готовы остановиться в одном шаге от заветной цели.

"Мы как два бойца. Но Артем сильнее всех. Он самый главный боец", - говорит отец Артема.

Жизнь этого маленького героя, который так храбро борется со своим недугом, сейчас действительно зависит от каждого из нас. Одна SMS на короткий номер - и шансы Артема на выздоровления значительно возрастут. Это возможно. Ведь мы всегда становимся сильнее, когда мы вместе.

Чтобы собрать сумму на курс иммунотерапии, Артему нужна ваша помощь. Сделать это очень просто. Нужно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Инструкция и реквизиты есть на сайте. Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет просто жить.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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