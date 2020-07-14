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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

10:47
  • вторник
  • 14 июля 2020

В этом году все торжества пройдут онлайн

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

Глава государства отметил в поздравительной телеграмме, что российско-французские связи имеют весьма богатую историю.

"Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", – сообщил Путин.   

Российский лидер выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам в интересах народов России и Франции, Европы и всего мира, говорится в сообщении Кремля. 

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.

В этом году коронавирус внес коррективы в празднование. Салют и торжественный концерт на Марсовом поле в Париже будет транслироваться онлайн и по телевидению.

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