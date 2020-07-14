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В Монголии зафиксирован случай смерти от бубонной чумы

11:27
  • вторник
  • 14 июля 2020

Подросток съел блюдо из сурка

Власти Монголии сообщили об одном летальном случае заражения бубонной чумой.
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Жертвой стал 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай на юго-западе республики. В Минздраве страны рассказали, что несколько дней назад молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана -  монгольского сурка.

Всех контактировавших с заболевшим людей поместили на карантин – порядка 20 человек.

Ранее стало известно, что  в Китае и Монголии выявлены пациенты с бубонной чумой. Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию в приграничных районах страны, при этом отметив, что распространение чумы в России маловероятно.

Источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи. Человек обычно умирает спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

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