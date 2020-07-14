Муцениеце высказалась о каникулах своих детей с Прилучным и Карпович

Она не давала согласия на отдых в таком формате

Поклонники поинтересовались у Агаты Муцениеце, почему она отпустила своих детей на море вместе с отцом и его новой возлюбленной. Ответ актрисы многих удивил.

Муцениеце опубликовала несколько видео, на которых она проводит время с Тимофеем и Мией. Дети только-только вернулись из Крыма, где они веселились с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович. Звезда "Папиных дочек", по слухам, уже переехала в особняк актера и пытается наладить отношения с его детьми.

Кто-то из фанатов написал, что общение с любовницами отца - это стресс для Мии и Тимофея. "У него через три месяца опять новая появится, и детям опять привыкать?" - задалась вопросом подписчица. Муцениеце неожиданно ответила на этот комментарий. "Я отпускала только с папой", - написала звезда, не став уточнять подробности.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Карпович, пританцовывая в купальнике, держит на руках Мию, а потом вместе с ней идет за Прилучным. Эти кадры развеяли все сомнения относительно отношений актеров. По слухам, Карпович и Прилучный начали встречаться еще до пандемии коронавируса.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. В июне их брак расторгли.

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