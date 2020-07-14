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Подробности гибели Найи Риверы: спасла сына, но на себя не хватило сил

12:07
  • вторник
  • 14 июля 2020

Ее тело нашли в озере

Актрису Найю Риверу, которая несколько дней назад пропала во время отдыха с сыном, найдена мертвой.
Актриса Ная Ривера без вести пропала на отдыхе с ребенком

Ее тело обнаружили на дне озера Пиру в Калифорнии. Как сообщил шериф округа Вентура Билл Аюб, Ривера вместе с 4-летним сыном отправилась кататься на лодке. В какой-то момент судно начало дрейфовать, актриса сумела вернуть в лодку сына, но себя спасти не смогла.

"Найя помогла ему забраться в лодку, подталкивая сзади. Он обернулся и увидел, как она ушла под воду", - рассказал Аюб.

Малыша нашли спящим в лодке и спасательном жилете. А вот Ривера средством защиты пренебрегла.

Ная Ривера наиболее известна по роли чирлидерши Сантаны Лопес в сериале "Хор". Также актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как "Безумные семейки", "Коварные горничные", "Дом", "Лузеры", "Спасатели Малибу".

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Ная Ривера
Ная Ривера
Ная Ривера
Ная Ривера
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