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"Надеюсь, вы мне это простите": Бузова оправдалась за пьяный эфир

12:24
  • вторник
  • 14 июля 2020

У нее такое впервые за 16 лет работы

Телеведущая Ольга Бузова, которая уже 16 лет фактически является лицом шоу "Дом-2", появилась в эфире под градусом.
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Вечером 13 июля телезрители увидели выпуск с подвыпившей Бузовой, пишет kp.ru. Звезда говорила с заплетающимся языком, не без труда произнесла фамилию своего коллеги и общалась с участниками шоу в довольной агрессивной манере.

"Ты будешь добиваться этого мущ… мущ… мужчину, да? Ты же мужчина?" - обратилась она к одному из парней. Бузова также высмеяла новую участницу проекта по имени Марсиага. "И как мне, простой смертной, к тебе обращаться? Я с планеты Земля", - объявила телеведущая.

Позднее Ольга Бузова извинилась за свое поведение перед фанатами. По ее словам, в день съемок она встретилась с подругами и немного расслабилась. "И позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место… с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите", - сказала знаменитость. 

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