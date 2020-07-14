В Москве провели масштабное исследование по коронавирусу

Об итогах рассказала заммэра Анастасия Ракова

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала об итогам исследования распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в столице.

По ее словам, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания у заболевшего. Наблюдения показали, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19.

Базой исследования стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших, передает РИА Новости.

Предположительyо, COVID-19 чаще передается людьми, болеющими коронавирусом в бессимптомной форме, так как близкие такого заболевшего "ведут себя менее осторожно и не столь неукоснительно соблюдают меры безопасности".

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