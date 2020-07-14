В Москве судья ударил футболиста во время матча (видео)

Арбитра ждет наказание

Арбитр ударил футболиста "Сахалинца" (Москва) во время товарищеского матча против "Легиона" (Махачкала).

Инцидент произошел на столичном стадионе. Судя по видео, между игроком и ассистентом судьи возник конфликт, в ходе которого судья ударил футболиста.

Как пишет "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз (РФС) собирает информацию о случившемся. Судью могут дисквалифицировать.

Московский "Сахалинец" сыграл с махачкалинским "Легионом" вничью (1:1).

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