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В Москве судья ударил футболиста во время матча (видео)

12:31
  • вторник
  • 14 июля 2020

Арбитра ждет наказание

Арбитр ударил футболиста "Сахалинца" (Москва) во время товарищеского матча против "Легиона" (Махачкала).

Инцидент произошел на столичном стадионе. Судя по видео, между игроком и ассистентом судьи возник конфликт, в ходе которого судья ударил футболиста.

Как пишет "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз (РФС) собирает информацию о случившемся. Судью могут дисквалифицировать.

Московский "Сахалинец" сыграл с махачкалинским "Легионом" вничью (1:1).

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