Террористы подорвали российско-турецкий патруль в Сирии

Пострадали трое россиян

В Сирии прекращено совместное патрулирование России и Турции после подрыва колонны в районе населенного пункта Эриха.

Как сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР, террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля.

Пострадали трое российских военных и несколько членов турецкого экипажа, передает РИА Новости. Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.

Пострадавших россиян уже доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь. Осуществляется эвакуация поврежденной техники.

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