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Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве

12:36
  • вторник
  • 14 июля 2020

В городе "перезапускается" бизнес и открываются образовательные учреждения

Москва возвращается к привычной жизни – в городе "перезапускается" бизнес и открываются образовательные учреждения. Важный этап снятия коронавирусных ограничений с 13 июля прокомментировал депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"Речь фактически идёт о возвращении привычной – и несколько позабытой – системы координат, основа которой – личное общение преподавателя и ученика, студента", – сказал Орлов, выразив уверенность в том, что хотя бы часть экзаменов пройдёт очно.

В Москве также снимаются все ранее введенные запреты для предпринимателей, кроме санитарных мер. Работодателям предоставлена возможность самостоятельно принимать решения о полном или частичном возвращении сотрудников в офисы с удалённой работы.

Некоторые меры остаются в силе, напомнил депутат. Несмотря на отмену обязательного ношения масок на улицах, защита все еще необходима в общественном транспорте и помещениях. Важно также соблюдать соцдистанцию.

Депутат Мосгордумы надеется, что люди и после эпидемии будут регулярно и тщательно мыть руки, реже трогать лицо, носить маску при симптомах простуды, а также уважать личное пространство.

"Ведь это делает жизнь в многомиллионном мегаполисе гораздо комфортнее – вне зависимости от эпидемиологической ситуации, не так ли?" – резюмировал Орлов.

На 1 августа в столице планируется новый этап снятия ограничений: должны открыться кинотеатры, концертные залы. Перед этим будет проведён тщательный, детальный мониторинг эпидемиологической обстановки и проанализированы его итоги, отметил Орлов.

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