В МГД считают необходимостью модернизацию Трудового кодекса в части удаленной работы

Это откроет новые возможности

Трудовой кодекс России в части удаленной работы необходимо модернизировать.

Об этом агентству "Москва" сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Многие граждане отдают предпочтение "удаленке". Более того, прозрачное и актуальное законодательство в этой сфере откроет новые возможности для женщин с детьми, инвалидов и граждан пожилого возраста", - сказала Гусева.

Ранее "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Трудовой кодекс России, которые делают трудовые отношения в дистанционном формате прозрачными и понятными с учетом интересов работника и работодателя, напомнила председатель комиссии Мосгордумы.

Гусева отметила, что все предложения основаны на российском и международном опыте. Свое мнение высказали профильные общественные организации и бизнес-сообщества. В частности, свои предложения направили и депутаты Мосгордумы.

"В рассматриваемом проекте закона все наши предложения учтены", - сообщила депутат.

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